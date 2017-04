GTST-acteurs spelen mee in The Passion

Eerder werd al bekendgemaakt dat Roel van Velzen de rol van Judas speelt en dat cabaretier Remco Veldhuis de verteller is. Johnny Kraaijkamp vertolkt de rol van Pilatus. Weerman Piet Paulusma is te zien als de man die Jezus zijn vis voor het laatste avondmaal verschaft. Dwight Dissels, bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland, is dit jaar te zien als Jezus.



The Passion wordt sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag uitgevoerd. Het decor wordt elk jaar opgebouwd in een andere stad. Dit jaar is dat Leeuwarden, vorig jaar was het Amersfoort. Het evenement is voor geïnteresseerden live bij te wonen, maar wordt ook uitgezonden op televisie. The Passion is op 13 april vanaf 20.30 uur live te zien op NPO1.



Kloosterman is vooral bekend als advocaat Thijs Kramer in de populaire RTL4-soap Goede tijden, slechte tijden. Hij maakt binnenkort zijn internationale bioscoopdebuut in de film Rotterdam, I love you. Poal Cairo was eerder te zien in de series Celblok H en Penoza en speelt binnenkort in het nieuwe seizoen van de serie Van God los.