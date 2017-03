Guus Meeuwis clubs in met nieuwe muziek

,,We zijn heel veel liedjes aan het schrijven. Eigenlijk te veel voor één album", aldus de Brabander. ,,Een goede reden om The Monkey Sandwich Band weer van stal te halen. Dat was de vorige keer zo onwijs leuk en nog zinvol ook. Het is fijn om de liedjes voor publiek te spelen voordat we de studio in gaan. Even uitproberen hoe ze het live doen. Ze langzaam laten rijpen."