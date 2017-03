Guus Meeuwis zwaait koninklijke familie uit in Tilburg

'Zoon doodsbang voor Robin Thicke'

15:58 In een uitgelekt alarmtelefoontje is te horen hoe het zoontje van Robin Thicke zo bang is voor zijn vader, dat de politie moet ingrijpen. De Amerikaanse entertainmentsite TMZ laat een belletje horen van de nanny van de 6-jarige Julian om hulp vraagt. ,,Er moeten agenten komen, dit kind is me letterlijk aan het smeken om 911 te bellen. Zo ontzettend ziet hij hier tegenop’’, zegt de oppas in het gesprek.