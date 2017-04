Gwen Stefani scheurt trommelvlies

Gwen zou haar oorblessure afgelopen week hebben opgelopen tijdens een vlucht van Los Angeles naar Las Vegas. Ze werd daarop opgenomen in het ziekenhuis in L.A. Pas een uur na aanvang van het gala werd aangekondigd dat Stefani niet zou optreden. Via een videoboodschap bood ze haar excuses aan.



Het is nog onbekend of Gwen maandag plaats kan nemen in de rode stoel van de Amerikaanse versie van The Voice. De zangeres is jurylid in het programma.