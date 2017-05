Haartjes van Beatles leveren 10.000 euro op

Foto's gezocht Sta jij op de foto met André van Duin? Stuur deze in!

André van Duin is dé tv-held voor alle generaties, zo blijkt uit onderzoek dat wij deden onder onze lezers. De komiek is dan ook al jaren op het podium en de televisie te zien. Wij zijn op zoek naar foto's van hem en zijn fans. Dus stuur deze in en wie weet zie je jezelf met André in de krant verschijnen. Insturen kan tot en met 28 mei 2017.