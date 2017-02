Hagens en Kelder duiken in oorlogsgeschiedenis

,,We zijn misschien een opmerkelijke combinatie, maar een creatieve directeur dacht dat het wel eens zou kunnen werken. En het was inderdaad een schot in de roos", zegt Pieter Jan.



Zowel Jort als hij heeft een fascinatie voor geschiedenis en wilde daar los van elkaar al jaren iets mee doen op televisie. Met Ten strijde! kwam dan ook een droom uit. En hoewel de twee slechts eenmaal in een grijs verleden met elkaar werkten, klikte het meteen. ,,We kenden elkaar nog niet goed, maar toen we samen gingen lunchen bleken we veel overeenkomsten te hebben", aldus Pieter Jan, die ooit met Jort werkte bij zijn talkshow Hagens! in 1995 bij Veronica.



Comfortzone

In Ten strijde! gaan de twee presentatoren, zoals ze het zelf zeggen, 'op zoek naar de waarheid' achter zes historische veld- en zeeslagen en proberen ze de geschiedenis te reconstrueren met experimenten.



Voor Pieter Jan betekent dat dat hij even buiten zijn comfortzone moest treden. De presentator van journalistieke programma's als EenVandaag en Buitenhof is echter niet bang dat zijn imago als serieuze journalist te gronde wordt gericht. ,,Absoluut niet", zegt hij. ,,Dit is precies waar ik heel blij mee ben. Ik kan even uit die strakke rol en iets meer van mijzelf kwijt."



Volgens Jort zijn de twee ruim een jaar met de opnames bezig geweest. Ze onderzochten onder meer de zeeslag bij Chatham, de slag bij Nieuwpoort maar ook recenter: de strijd om de Grebbeberg tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Dat gebeurt met een soort speelsheid. Het moet niet te ingewikkeld en zwaarmoedig worden", aldus Jort.



Ten Strijde is vanaf vrijdagavond te zien op NPO 2.