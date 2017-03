Hammond maakt flinke smak bij opnamen The Grand Tour

Richard Hammond is flink onderuit gegaan tijdens de opnamen van de opvolger van Top Gear, The Grand Tour. De presentator ging in Mozambique hard onderuit met een motor, melden diverse Britse media.

De 47-jarige Hammond was na het motorongeluk bewusteloos. ,,Hij heeft zichzelf ernstig bezeerd", aldus Hammonds collega Jeremy Clarkson tegen The Sun. Het ongeluk vond plaats in een afgelegen deel van Mozambique. Medische hulp was mijlenver weg. Volgens Clarkson is zijn collega niet naar een ziekenhuis gebracht, ,,daar doen we niet aan", verklaart hij stoer.

Hoewel Clarkson luchtig doet over het ongeluk, zat de schrik er goed in op de set. ,,Er waren veel zorgen", klapt een ingewijde uit de school. ,,Als hij zwaargewond was geweest, was het niet eenvoudig geweest medische zorg te regelen."