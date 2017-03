Handgeschreven songteksten Tupac voor megabedrag te koop

De drie velletjes met het originele handschrift van de iconische rapper zijn momenteel in het bezit van een Poolse privéverzamelaar. Hij vond het hoogstwaarschijnlijk tijd om ze van de hand te doen en vraagt er nu een flink bedrag voor, namelijk 25.000 euro per pagina.



De handgeschreven tekst is bijna identiek aan de uiteindelijke lyrics van het nummer. Opvallend is dat er ook namen van andere rappers, onder andere Ice Cube, aan de zijkant van het papier te lezen zijn. Mogelijk wilde Tupac het nummer met één van hen opnemen.



De drie pagina's tekst staan te koop op MomentsInTime. Het is nog niet bekend of er al op is geboden.