Hanson: eeuwig jong en voor altijd MMMBop

Lange haren, wijde broeken en een monsterhit rondom een onzinwoord. De videoclip van Hansons MMMBop moet de meest iconische zijn die het jaar 1997 voortbracht. Het refrein, dat iedere luisteraar simpelweg dwong tot meezingen, werd versterkt door het beeld van die drie piepjonge en van enthousiasme stuiterende broertjes.



Anno 2017 moet Zac Hanson met zijn 31 jaar de jongste artiest ooit zijn die het 25-jarig bestaan van zijn band vierde. Op 2 juni jubileert hij met zijn oudere broers Isaac (36) en Taylor (33) in Paradiso. En de cijfers kloppen nog ook. Als je tenminste de jaren meerekent dat Zac, net in bezit van zijn kleuterschooldiploma, thuis in Tulsa meedrumde met het pas opgerichte familiebandje.



Feitelijk begon het muzikale leven van de drie zonen uit een streng-christelijk gezin van zeven natuurlijk pas in 1997, toen MMMBop verscheen. Het zou het ankerpunt van hun loopbaan blijven. Want hoewel er hits volgden én vijf albums die goed beschouwd beter in elkaar steken dan debuutplaat Middle of Nowhere, waren de broers al een retroact voor ze goed en wel hun beugels waren ontgroeid.



Pinkpop

In 2011 verschenen de drie ineens weer in ons land, op het podium van Pinkpop. Het weerzien met het Nederlands publiek was hartelijk. De drie zijn vaardige muzikanten geworden en speelden of hun leven ervan afhing. Toch was er maar één song die de massa echt deed opveren: uiteraard MMMBop. ,,Dat lied heeft ons leven veranderd'', vertelde zanger Taylor (nu 33) na afloop van de show. ,,Nog steeds kan geen concert zonder. En eerlijk waar: we spelen het met evenveel plezier als in het begin.''



Deze zomer komen de drie als keurig getrouwde vaders van hun eigen gezinnen naar Amsterdam. Met z'n drieën hebben ze inmiddels 12 kinderen. Of Taylor hun zou adviseren een bandje te beginnen? ,,Natuurlijk! We hebben met z'n drieën de tijd van ons leven gehad. En dat is nog steeds zo.''