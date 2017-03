Harrison Ford 'afgeleid' tijdens verkeerde landing op vliegveld

Harrison Ford was afgeleid door het passagiersvliegtuig dat hij maar net miste tijdens het landen vorige maand op een vliegveld in Orange County. Daarom kwam de 74-jarige acteur op de verkeerde baan terecht, zo verklaarde hij vlak na het incident in een telefoongesprek met de verkeersluchtleiding. De conversatie is nu vrijgegeven.

,,Ik ben de sukkel die is geland op de taxibaan'', verontschuldigt Ford zich meteen in het gesprek dat vrijdag werd vrijgegeven. ,,'Was het de bedoeling dat dat passagiersvliegtuig onder mij zat?'', vraagt de Indiana Jones-ster vervolgens. ,,'Oh, ik ben geland op de taxibaan. Ik snap het nu. Sorry daarvoor.''

Harrison was zo afgeleid door de aanwezigheid van de Boeing 737 dat hij dus met zijn eenmotorige vliegtuigje op een taxibaan parallel aan de landingsbaan terechtkwam. Ook zegt de acteur dat hij veel last had van de turbulentie veroorzaakt door een ander passagierstoestel, meldt de Los Angeles Times.

Het onderzoek van de federale luchtvaartdienst FAA naar het incident van 13 februari is nog steeds in volle gang. In het ergste geval raakt Ford zijn vliegbrevet kwijt. Of dit gebeurt, is nog maar de vraag. In 2015 mocht hij zijn brevet ook behouden nadat hij met zijn vliegtuigje crashte op een golfbaan even buiten Los Angeles. Hij raakte toen ernstig gewond.