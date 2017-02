'Harrison Ford moet vrezen voor zijn vliegbrevet'

De Hollywoodacteur landde op John Wayne Airport in Orange County op een taxibaan in plaats van de landingsbaan. Daarbij kwam hij met zijn toestel volgens zender NBC gevaarlijk dichtbij een passagiersvliegtuig met 110 mensen aan boord.

Luchtvaartautoriteit FAA heeft het incident in onderzoek. In een verklaring geeft de organisatie aan dat de piloot, die niet bij naam wordt genoemd, correcte instructies had gekregen en die ook had herhaald. Landen op een taxibaan is volgens Vulture een overtreding waarop het intrekken van een vliegbrevet kan volgen.