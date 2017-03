Harry Potter-acteur Tavaré aan dood ontsnapt na horrorcrash

Het was zijn vrouw Laura die het nieuws bekendmaakte op Facebook. ,,Nu alle familie is geïnformeerd, heeft Jim me gevraagd jullie allemaal te laten weten dat hij betrokken was bij een heftig verkeersongeluk'', schrijft ze. Ondanks zijn zware verwondingen, lukte het Tavaré gisteren zijn rechterduim omhoog te houden. Een foto daarvan werd ook door zijn vrouw gedeeld, met de oproep aan haar man te denken.

Tavaré kroop in 2004 in de huid van Tom the Innkeeper ('de waard van de Lekke Ketel') in de Potterfilm Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Tavaré was ook te zien in de met een BAFTA bekroonde Amerikaanse comedyserie The Sketch Show.