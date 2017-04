Harry Styles brengt eerste single uit

De 23-jarige zanger, die tegenwoordig ook acteert, liet zijn nummer in première gaan bij BBC Radio 1. Styles schreef het nummer zelf en werkte samen met producenten Alex Salibian, Tyler Johnson en Jeff Bhasker. De videoclip, die later deze maand komt, werd opgenomen in Schotland (Isle of Skye) onder regie van gerenomeerde Franse regisseur/muzikant Yoann Lemoine (die al clips maakte voor Pharrell Williams, Katy Perry en Taylor Swift). Er wordt door fans reikhalzend uitgekeken naar het muziekfilmpje bij Sign of the Times. Styles is daarin bungelend aan een hijskraan te zien, zo blijkt uit foto's die op de set zijn gemaakt.