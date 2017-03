Hazes zingt mee op zijn eigen meezingfeest

Hij zou nu 65 zijn geweest. Toch is de vermaarde afscheidsdienst voor André Hazes in de Amsterdam Arena dit jaar al 13 jaar geleden. De aantrekkingskracht van de volkszanger die de snik in de stem van kitsch tot kunst verhief blijft niettemin onverminderd groot. Met de Holland Zingt Hazes-concerten houden de erven van de overleden zanger zijn muzikale erfenis op een fraaie manier levend. Al voor het vijfde jaar liep de Ziggo Dome vrijdagavond vol voor een meezingfeest dat Hazes' nalatenschap nog eens in volle omvang etaleerde. Met zijn kinderen Roxeanne en André - niet on speaking terms wegens een familietwist en dus niet in duet- als middelpunt. Aan de beproefde formule - bekende Nederlandse zangers brengen de bekende hits - werd gisteravond een nouveauté toegevoegd. Voor Zij Gelooft in Mij verscheen de verscheiden zanger zelf op de bühne. Op de manier waarop Elvis ook al weer jaren bijschnabbelt: als hologram. Het effect van de projectie was verbluffend: daar leek hij echt te staan. Zwartleren jack, plukkend aan de jaspanden, gleufhoed op het hoofd en de microfoonstandaard stevig omklemd.

Biertje in de hand

Verder verliep de avond geheel in de geest van zijn naamgever: met een biertje in de hand. En een tweede op weg vanaf de bar. Bandleider Jeroen van der Boom opende al bij het eerste lied demonstratief een groen gekleurd blikje.



Van de artiesten die 13 jaar terug in de Arena zongen, omarmden Xander de Buisonjé en Guus Meeuwis het Hazes-repertoire nog een keer.



Niet gehinderd door het galmende kermisgeluid in de doorgaans zo fijn afgestelde Ziggo Dome, maakte Edsilia Rombley grote indruk. Aan uitvoeringen van Eenzaam zonder jou en Want ik hou van jou. voegde ze precies die dosis soul toe die de nummers van Hazes stiekem ook in zich dragen.



Ander hoogtepunt was het debuut van zangeres Anouk - een hartstochtelijk Hazes-fan - op het evenement. Vooral het duet met smartlapreus Peter Beense bleek memorabel. Op het met humor gekozen 'n Beetje Verliefd vielen even alle veronderstelde verschillen tussen beiden én tussen iedereen in de zaal weg. Net zoals dat doorgaans gebeurt in de bruine kroeg waar Hazes op vol volume uit de speakers klinkt.



Herhaald: Vanavond en 23 t/m 25 maart, Ziggo Dome, Amsterdam. Alle uitverkocht.