Henk Schiffmacher: het komt wel goed

,,Dag lieve mensen. Het gaat alweer een beetje beter met me hoor. Maak je niet al te veel zorgen. Ik probeer zo snel mogelijk thuis te komen. Het komt wel goed'', zegt de bekende tatoeëerder. Hij wordt naar eigen zeggen goed verzorgd door zijn vrouw Louise. ,,Ik ben zo weer thuis.''



Schiffmacher sluit de video vanuit het ziekenhuis af met de woorden 'mi corazón, mijn hart, my heart, mein Herz'. ,,Het komt goed met me. I love you all.'', aldus de tattookoning. Dat de Amsterdammer zijn humor niet is verloren, bewijst een tweede video, waarbij hij de suggestie wekt te kunnen filmen met behulp van een urinefles en een apparaat om zijn ademhaling te oefenen.