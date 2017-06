'Henny Huisman heeft arm verbrijzeld na lelijke val'

Volgens Willem Groeneveld, goede vriend en compagnon van Huisman, gebeurde het ongeluk tijdens een fietstocht in Bakkum. ,,Henny moest uitwijken voor een voetganger die plots kwam oversteken. Hij vertelde me dat hij letterlijk over de kop sloeg", aldus Groeneveld tegen Privé.



,,Om zijn hoofd te beschermen hield hij zijn armen voor zijn hoofd en heeft daardoor zijn linker elleboog verbrijzeld, die op 32 plaatsen is gebroken. Inmiddels is hij geopereerd en ligt hij in het ziekenhuis in Alkmaar", gaat Groeneveld verder.



Door de nare omstandigheden moest Huisman zijn vakantie met vrouw Lia annuleren. De voetganger is ongedeerd gebleven.



Huisman is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.