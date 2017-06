Henny Huisman verbrijzelt arm na lelijke val

Huisman belde dit weekeinde Groeneveld op om hem op de hoogte te brengen van het vervelende nieuws. ,,Henny en ik hebben een eigen bedrijf, Stamrovformats. We spreken elkaar dagelijks, maar zaterdag belde Henny me om te vertellen dat hij voorlopig uit de roulatie is", legt Groeneveld uit.



Het ongeluk gebeurde tijdens een fietstocht in Bakkum. ,,Henny moest uitwijken voor een voetganger die uit het niets kwam oversteken. Hij vertelde me dat hij letterlijk over de kop sloeg", begint hij. ,,Om zijn hoofd te beschermen hield Henny zijn armen voor zijn hoofd. Daardoor heeft hij zijn linkerelleboog verbrijzeld, die op 32 plaatsen is gebroken."



Over het herstel van Huisman is nog niet veel duidelijkheid. ,,Hij is gisteren geopereerd. Morgen volgen er meerdere onderzoeken, maar voorlopig zit Henny nog zeker zes weken in het gips", aldus Groeneveld. ,,Ik heb bewust dit nieuws naar buiten gebracht voordat de pers zou gaan raden wat er met Henny is gebeurd en er onjuiste verhalen de wereld in worden geslingerd. Dat wilde ik voorkomen."