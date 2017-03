Henry Schut showt spierbundels en sportende Olcay volledig overdressed

Spierbundel Henry

Presentator Henry Schut heeft zich de afgelopen weken flink in het zweet gewerkt in de sportschool. De 40-jarige sportjournalist is de strijd aangegaan met Maxim Hartman met als doel op de cover van het septembernummer van Men's Health te komen. Gisteravond liet Henry tijdens het tv-programma De Kwis al zien hoe het er inmiddels voor staat met het kweken van spiermassa.

Overvloed aan chocola

Royaltydeskundige Marc van der Linden is vandaag overladen met chocola. Inmiddels is de 47-jarige Van Der Linden al 98 kilo afgevallen, maar deze dikmakende repen gaan hem niet helpen daar 100 kilo van te maken. ,,Leuk om te winnen bij de Postcodeloterij, maar volgende keer toch liever 48 miljoen. Of zo", schrijft hij zelf.

Verhoeven vs. Myjer

Zien we binnenkort een hele andere kant van Jochem Myjer? De 39-jarige cabaretier is in ieder geval hard aan het trainen en heeft meteen al grote praatjes. ,,Aangezien het een trend wordt om held Rico Verhoeven uit te dagen, blijf ik niet achter!" grapt de komiek.

Ochtendwandeling

Vorige week begon Heleen van Royen (52) haar week nog rustig met een luxe ontbijt op bed, vandaag maakt de schrijfster een ochtendwandeling door het bos. En dat op maandagmorgen. Zo zie je nog eens wat. ,,Koeien magie in de morgen, deel 1", schrijft ze bij het plaatje waarop ze de loeiende dieren heeft vastgelegd.

Johnny op avontuur

Johnny de Mol deelde vanmorgen een kiekje van zichzelf op het vliegveld van Zuid-Korea. Wat de 38-jarige presentator daar doet is niet helemaal duidelijk, maar hij is in ieder geval dol op reizen. ,,Reizen blijft toch wel heel gaaf. Ik hou jullie op de hoogte van mijn avonturen", aldus Johnny.

Wendy in de make-up

Wendy van Dijk (46) wordt mooi gemaakt door de visagiste maar helaas kan de presentatrice zichzelf er niet toe zetten om stil te blijven zitten. Boven zich ziet ze een vreemd uitziende lamp die wel erg veel wegheeft van een ruimteschip. Ze besluit hem op de foto te zetten. ,,Ruimteschip keert terug naar de aarde!", aldus Wendy.

Georgina's krullenbol

De liefde van Georgina Verbaan, Bram, is lekker aan het kleuren onder het genot van een kopje gemberthee. Het interesseert Georgina niet zoveel dat haar vriend fanatiek met zijn kleurboek in de weer is, zijn flinke haardos maakt veel goed.

Sporten

Sporten anno 2017 doen we niet meer in een simpele joggingbroek ent-shirt, maar in een modebewuste outfit. Zo dacht modeontwerpster Olcay Gulsen er blijkbaar ook over, want ze deelt op Instagram een kiekje waar ze er wel erg overdressed uit ziet voor een sportsessie. Als je aan het hoofd staat van je eigen kledingmerk Supertrash kun je natuurlijk ook niet anders. Al met al is het voor een goed doel, want Olcay loopt 17 mei mee met de Marathon Tegen Kanker.