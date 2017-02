Herman van der Zandt: Kroegsfeer neerzetten ligt me wel

Zijn alle afleveringen al opgenomen? ,,Nee, vorig seizoen vier, maar normaal gesproken zitten we vrij kort op de uitzending. We hebben ook wat actuele vragen. Ik heb er veel zin in; je werkt toch even met compleet andere mensen dan bij Studio Sport en ik hou van die afwisseling. Die kroegsfeer neerzetten ligt me wel en het is ook niet zomaar een spelletje met wat vragen; je moet echt wel iets weten.''



Je nam het in 2015 over van Joost Prinsen die zijn eigen stijl van presenteren had. Blijf je dan in de sfeer van je voorganger hangen? ,,Het is een moeilijk spel, de vragen en het pokergedeelte vereisen scherpte, dus ik was vooral bezig met het zo goed mogelijk te leiden. In het begin probeer je vooral geen fouten te maken, soms weten de spelers niet eens of ze het goed doen. Daardoor laat je wat minder van je eigen persoonlijkheid zien, maar daar heb ik inmiddels de ruimte voor genomen.



,,Ongelooflijk toch? Het twintigste seizoen, ongelooflijk lang. Wat er in die jaren vooral is veranderd, is dat onze pianist Martin van Dijk is overleden. Zijn broer kwam voor hem in de plaats.''



Je kan aardig frivool presenteren op zijn tijd. Het lijkt me wel ver­leidelijk om dat te doen. ,,Je moet vooral scherp blijven en de kandidaten niet als passanten behandelen. Joost belt me nog wel eens. Zeker in het begin gaf hij wat kleine tips. Hij was altijd positief, maar zei bijvoorbeeld dat ik niet te nonchalant moest worden. Hij is natuurlijk samen met eindredacteur Jan Kok de bedenker, de schepper van het programma. Het is echt zijn kindje, dus ik snap zijn bezorgdheid. En tja, dat zingen deed hij natuurlijk wel en ik niet.''



Jawel toch? Vorig seizoen deed je dat soms... ,,Tja, maar ik heb in ieder geval geen van God gegeven stem, dus dat kan ik de mensen niet te veel aandoen. Ik beloof ook helemaal niks deze keer...''



Je hebt in die eerste vier afle­veringen nog niet gezongen? ,,Nou, wacht even, er gebeurde wel iets. Een van mijn favoriete bands kwam voorbij en toen is er wel iets voorgevallen. Het is niet echt zingen, maar meer schreeuwen.''



Is bluffen handig? Jij hebt natuurlijk ook in 1998 meegedaan, dus je weet zelf hoe het spel werkt. ,,Het kan goed werken hoor, maar je moet vooraf een beetje inschatten of iemand snel stopt bij een stevige inzet. En voor mijn gevoel bluffen vrouwen wat minder, terwijl ze wel vaak winnen. Vrouwen hebben - zo is mijn ervaring - wat meer gevoel voor het moment waarop ze zich moeten terugtrekken.''



Zegt dat iets over vrouwen? ,,Nee, helemaal niets, ha ha.''



Kunnen jullie nog jaren door? ,,Zeker, vorig seizoen keken er 700.000 mensen. Het is een anker voor mensen en nog lang niet versleten.''