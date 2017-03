Het collectief gehuil van de meisjes van boer Herman

Ach gos, wat een tranendal. Eerst Mara van David bij wie de spanning en jaloezie even uit moest. En daarna collectief de meisjes van Herman, die de eer had als eerste een logee naar huis moest sturen. En dat werd... Pia.



Aan tafel bij de rest hield ze zich nog groot. Maar toen ze uitgemopperd was over dat keyboard dat ze wéér dwars door Parijs moest zeulen - 'ik zat heen bij elk poortje vast'- brak ze. Ik had zó met haar te doen. Dat eerste échte gebroken hart, je denkt dat het nooit meer goed komt. En vergeten doe je het ook nooit meer. ,,Voor het eerst had ik het gevoel dat ik liefde kon hebben met iemand.. Voor het eerst dat ik een klik met iemand had.''



Tja, veel meer dan haar dan over haar rug wrijven kun je als Yvon ook niet. Maar wat ik dan wel weer stoer vond? Dat Pia Herman bij het afscheid bedankte voor het uitkiezen. ,,Ik voelde me heel speciaal.'' Als ze dat gevoel maar vast houdt.



Geldt ook voor Marc. He he, daar was eindelijk weer die léuke boer uit de voorstel-aflevering. Als hij maar in die speedboot zit of bij de tilapiabassins zijn personeel kan opjutten of het over dingen als 'voerconversie' heeft, dan ontdooit hij tenminste. Nu nog wat meer flirtende blikken en complimentjes naar de dames in plaats van de camera en dan ga ik er zowaar weer in geloven daar in Zambia.



Bij Olke heeft Harriët de achtervolging ingezet op Sandra door slim haar troef als dierenartsassistent-in-opleiding uit te spelen. Vee injecteren, een drachtige koe toucheren - zij draait er haar hand, eh, arm niet voor om. Alberdien begint wel erg achterop te raken. Mogelijk voelt ze het zelf ook, ze wilde niet voor niks even alleen zijn. Maar ik vrees het ergste, gezien haar opmerking dat Olke haar vaak het eerst aankijkt. Dat kan nog pijnlijk worden volgende week.



Ik ben ook stikbenieuwd hoe dat afloopt bij David. Jorien denkt dat ze veilig is door er maar op te blijven hameren dat ze zo hetzelfde zijn, maar ik vraag het me af. Zijn ogen glommen toch echt het meest toen Susanne binnenkwam bij het ontbijt. Zij is ook iets bescheidener, minder op de voorgrond tredend dan Jorien en dat past denk ik beter bij hem. Maar ja, of deze pr-dame kan aarden in boers Roemenië?



Bij Riks is het een uitgemaakte zaak. Eline en Claudia kunnen gevoegelijk naar huis. Dat wordt Marit, klaar.



Een beetje flirten bij kaarslicht kan iedereen, maar als je zelfs spanning weet op te bouwen tijdens het aardappelschillen boven een vuilnisemmer, met twee argwanende toeschouwers op de achtergrond, tja, dan zit het gewoon goed. Dus!



Reageren: angela@ad.nl