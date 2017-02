Het 'derde kind' van Do is pure emotie

Eigenlijk ligt Momentum, vanaf vrijdag te koop, al een tijdje op de plank. Do begon er al mee in de zomer van 2015, toen ze met negen man naar een idyllische kasteelboerderij in Frankrijk toog om teksten te schrijven. Wijn en Franse kaasjes erbij en Do stortte haar hart uit bij de schrijvers, om samen de mooiste Nederlandstalige nummers te maken. ,,Het duurde even voordat ik doorhad dat als ik de emotie voel, de luisteraars die ook voelen. Dat doe je bij uitstek in het Nederlands.''



Ze zingt over de scheiding van haar man Marc Verschoor, met wie ze na twee jaar toch weer een relatie begon. ,,Degene die gaat gaat over het gevoel dat ik destijds had. De relatie liep op z'n eind, maar ik bleef zitten. Ik wilde zijn hart niet breken. Wilde hij dan degene zijn die mij verliet?'' Ze zingt over de gevoelens die ze in die 'relatiepauze' had voor een ander. ,,In Terug naar hem beschrijf ik mijn worsteling over kiezen tussen twee geliefden. Hoe doe je dat? Al ben ik heel blij hoe het is gelopen, want de relatie tussen Marc en mij is sterker dan ooit.''



Moeder-dochterband

En in De weg naar het verleden zingt ze over de toch wel moeizame relatie met haar moeder, in de tijd dat die haar manager was. ,,Ik heb heel lang met mijn moeder gewerkt, en dat zorgde ervoor dat we niet meer een moeder-dochterband hadden. Ik wilde haar terug. Weer gewoon aan het kerstdiner kunnen zitten met haar zonder dat we het over werk hadden.''



Ze maakte naar eigen zeggen 'nog nooit zo'n goede plaat' als met die elf persoonlijke liedjes. Maar direct uitbrengen was geen optie. Haar werk als tv-presentatrice bij SBS 6 eiste al haar aandacht. Daarna, 'veel eerder dan gepland', bleek ze zwanger van haar tweede kindje. ,,Ik nam me voor om het rustig aan te doen. Want rond de geboorte van Jip (in januari 2014, red.) ben ik veel te lang door blijven werken en ook weer te snel begonnen. Ik had een fysiek zware bevalling, deed drie tv-programma's, was bezig met mijn theatershow en zat midden in een heftige verbouwing. Ik liep mezelf compleet voorbij'', herinnert Do zich.



,,Moest ik een man interviewen voor Surprise Surprise, was ik even helemaal kwijt wat ik moest vragen. Mijn hoofd deed soms niets meer. Sommige mensen krijgen een kind en zijn daardoor al anderhalf jaar van slag - wat ik helemaal begrijp - maar ik had de rest er ook nog eens bij. Dat moest ik nu echt anders doen.''



Met als gevolg dat haar derde kindje, het album Momentum, even moest wachten op haar andere kindje Loulou, de wolk van een dochter van wie ze in november beviel. Het meisje ligt tijdens het interview rustig bij haar moeder en laat zo nu en dan een tevreden knorretje horen.



,,Het is zo fijn dat ik nu drie maanden voor en drie maanden na de bevalling niets anders aan mijn hoofd had dan mijn kindjes. Loulou doet het fantastisch en Jip is een supertrotse broer.''



Nu is dan het moment daar dat ze zich vol overgave kan storten op de promotie van haar plaat. ,,Weet je, baby's krijgen met je partner is fantastisch, maar het overkomt je ook voor een groot deel. Zo'n album maken is echt een prestatie. Ik heb er keihard voor gewerkt en ik ben er supertrots op.'' Ze grijnst: ,,Dus nu moet het een succes worden ook.''