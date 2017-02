Het dramatische einde van tsaar Nicolaas II en zijn gezin

Makers Scary Movie komen met parodie op Star Wars

8 februari De makers van Scary Movie, Epic Movie en Vampires Suck maken een parodie op de Star Wars-films van Disney. Het duo Jason Friedberg en Aaron Seltzer schrijft en regisseert de film met de titel 'Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue'. Dit meldt Variety.