Het exorbitante uitgavenpatroon van Johnny Depp

- Een kasteel in Frankrijk, privé-eilanden in de Bahamas, meerdere villa's in Hollywood, een paar penthouses in Los Angeles en een paardenfokkerij in Kentucky: Depp spendeerde in de afgelopen jaren bijna 70 miljoen euro aan veertien huizen.



- 16,6 miljoen euro voor de aanschaf en renovatie van een 45 meter lang jacht en miljoenen voor de aankoop en het onderhoud van 45 luxe auto's.



- Tientallen miljoenen aan een uitgebreide en extreem waardevolle kunstcollectie, waaronder werk van Andy Warhol en Gustav Klimt.



- Nog eens miljoenen aan collectorsitems van iconen als Marilyn Monroe en Marlon Brando. De collectie is zo uitgebreid, dat er een pand van twaalf verdiepingen hoog voor nodig is op alles op te slaan.



- 278.000 euro per maand (!) aan exclusieve wijnen.



- 185.000 euro per maand aan privéjets.



- 139.000 euro per maand voor 24 uur per dag, zeven dag per week persoonlijke beveiliging.