Hilariteit om dubbelganger van Gordon

Jindra's oma is van Tsjechische afkomst en werkte lang geleden bij een welgesteld Joods gezin. De man in kwestie - geboren in 1930 - vluchtte ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uit het land. ,,Wij zijn nog op zoek naar de betreffende 'dubbelganger' en hopen dat hij nog leeft. Maar omdat de beste man van 1930 is is de kans erg klein dat dat zo is'', concludeert ze.