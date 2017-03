'Hoe bestaat het toch in deze tijd!?'

Frank Lammers (44) was de voorbije dagen in Nigeria op uitnodiging van Giro 555. ,,Ik was eerder al in gesprek met Unicef om te vragen of ik iets voor ze kon doen. Toen kwam dit voorbij. Een enorme humanitaire ramp. De eigen ambassadeurs van Unicef konden op korte termijn niet afreizen. Ik vind: als je artiest bent of bekend, moet je je stem laten horen. Verantwoordelijkheid nemen. En om aandacht en bewustzijn te generen voor deze ramp is het dan blijkbaar nodig dat er een BN'er in actie komt. Van de zotte eigenlijk, want het moet vanzelf gaan. Ik wilde dit ook eens met eigen ogen zien.'' Die ogen schrokken en weenden, want Lammers keerde in gedachten terug naar de jaren 80 waar Nederland werd opgeschrikt door beelden van uitgehongerde kinderen in Afrika. ,,We kennen die beelden en willen ze eigenlijk nooit meer zien. Daarom móéten we er iets aan doen.''



Lammers bezocht een vluchtelingenkamp in Maiduguri, in het noorden van Nigeria. ,,Daar zitten 41.000 vluchtelingen. Mensen die verdreven zijn door de droogte en door terreurorganisatie Boko Haram. De situatie wordt elke dag nijpender, omdat twee miljoen mensen in het buitengebied ook op de vlucht zijn, honger lijden. Bewonderenswaardig hoe de mensen van Unicef en Oxfam Novib daar hun werk doen. Onder gevaarlijke omstandigheden ook. De rit naar een ander kamp kon 's morgens niet doorgaan, omdat er twee bommen waren ontploft. Toen we er 's middags naartoe reden, zag je de smeulende resten nog liggen.''