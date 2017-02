Hoe is het met The O.C. tien jaar na de laatste uitzending?

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de aller- allerlaatste aflevering van The O.C. werd uitgezonden. Hoe is het nu met de acteurs die jarenlang de rollen van Ryan, Marissa, Seth, Summer, Sandy en Julie vertolkte?

Marissa Cooper

Het bekendste vrouwelijke personage uit The O.C. is met zekerheid Marissa Cooper, gespeeld door Mischa Barton. De rijkeluisdochter wist zich in zó veel problemen te werken dat het elke aflevering weer wachten was wat er nu weer zou gebeuren. Aan het einde van veel afleveringen trok ze zich vaak terug op het strand om het leven maar weer eens te overdenken.

Marissa sterft uiteindelijk door een auto-ongeluk in de laatste aflevering van seizoen drie. Ook in het echte leven ging het haar niet makkelijk af. Mischa kwam de afgelopen jaren regelmatig in de publiciteit doordat ze kampte met een onder meer een drugsverslaving en een depressie. Ook worstelde ze vaak met haar gewicht. Eind januari kwam Mischa voor het laatst in het nieuws omdat ze naar eigen zeggen gedrogeerd was met GHB, en daardoor halfnaakt over het hek in haar tuin hing. Na een nachtje in een psychiatrische kliniek mocht de 31-jarige ster weer naar huis. Barton is vrijgezel.

Volledig scherm Mischa Barton, links, in het eerste seizoen van The O.C. Rechts is Mischa in februari 2017. © FOX | Bruno Press

Ryan Atwood

Het onovertroffen vriendje van Marissa was Ryan Atwood. De bad boy gone good trok in bij de familie Cohen, en trof daar naast zijn nieuwe broer Seth ook buurmeisje Marissa. Net als zijn nieuwe liefde wist ook Ryan, gespeeld door Benjamin McKenzie (38) zich vaak in de problemen te werken. Maar bijna nooit zonder de sympathie van de kijker te verliezen. McKenzie was al 25 toen hij de rol van Ryan ging spelen, die 15 was aan het begin van de serie. In tegenstelling tot zijn vriendinnetje Marissa bleef McKenzie tot het einde van de serie de rol van Ryan spelen. Na de laatste aflevering, McKenzie was toen al bijna 30, gooide de acteur het over een andere boeg. Hij ging spelen in de politieserie Southland, waar in 2013 de stekker werd uitgetrokken. Tegenwoordig speelt McKenzie in de serie Gotham. Sinds 2015 heeft hij een relatie met actrice Morena Baccarin.

Volledig scherm Ben McKenzie tijdens het eerste seizoen van The O.C. op links, rechts tijdens een première in december 2016. © PR

Seth Cohen

Ryan zijn adoptiebroer en beste vriend Seth Cooper, gespeeld door Adam Brody, was een welkome afwisseling in de serie. De stripboekliefhebbende, gitaarspelende stuntelaar vormt een tegenpool met zijn vechtende en tanktopdragende adoptiebroer Ryan. Brody (37) werd bekend door zijn rol in Gilmore Girls, waar hij halsoverkop afscheid van nam toen hij in 2003 in The O.C. ging spelen. In vergelijking met zijn tegenspeelster Mischa Barton leidt Brody een rustig leven. Na The O.C. speelde hij een paar kleine rollen in films en series. Bekender zijn zijn relaties met onder meer tegenspeelster Rachel Bilson (die Summer speelt in de serie) en Leighton Meester, die de rol van Blair vertolkt in de hitserie Gossip Girl.

Op 18 februari 2014 werd bekend dat Brody in het geheim getrouwd is met Leighton Meester. Eind september 2015 beviel zij van hun eerste kind.

Volledig scherm Adam Brody tijdens zijn O.C. tijd, en Brody tijdens een première in januari 2017. © PR

Summer Roberts

Daddy's little girl, zo kon Summer Roberts het beste omschreven worden. Verwend tot op het bod, maar zonder kwaad in de zin is een treffende omschrijving van hoe Rachel Bilson de rol van Summer vertolkte. De ontluikende liefde tussen haar en Seth stond centraal gedurende de eerste twee seizoenen. Summer, de beste vriendin van Marissa Cooper, komt over als een ietwat dommige girl next door, maar eindigt haar fictieve leven op de prestigieuze Brown University. Bilson (35 jaar oud en 1.57 groot) acteert nog steeds. Tot 2015 speelde ze in de serie Hart of Dixie, geregisseerd door dezelfde regisseur als The O.C. Bilson heeft een relatie met de Canadese acteur Hayden Christensen. In 2014 werden zij ouders van dochter Briar Rose.

Volledig scherm Rachel Bilson als Summer Roberts in The O.C. links, rechts Rachel tijdens een première in december 2016. © PR | Bruno Press

Sandy Cohen

Sandy. Misschien wel de grootste filantroop die een tienerserie ooit gekend heeft. Als pro deo-advocaat verdedigde hij onder meer kinderen die het verkeerde pad op waren gegaan. Een van die kinderen was Ryan, die hij daarna in huis nam. Sandy Cohen, gespeeld door Peter Gallagher, werd in de serie heen en weer gesleept tussen zijn eenvoudige New Yorkse komaf en de rijke achtergrond van zijn vrouw Kirsten. Gallagher (61) had voor de rol van Sandy al een flinke carrière als acteur achter de rug. In totaal speelde hij in zo'n 64 films en televisieseries. Inmiddels speelt Gallagher vooral kleine rollen. Sinds 1983 is hij getrouwd met Paula Harwood.

Volledig scherm Peter Gallagher als Sandy in The O.C., en afgelopen januari tijdens een première in LA. © PR | Bruno Press

Julie Cooper

Het zou je moeder maar zijn. Julie Cooper, gespeeld door Melina Clarke (47), wist de boel in vier seizoenen The O.C. goed op te zwepen. Aan het einde van The O.C. mocht ze zich Julie Cooper-Nicol-Cooper noemen (ze trouwde opnieuw met haar ex-man), én mocht ze zowel het vriendje van haar dochter Marissa, de opa van Seth, de vader van Summer en de vader van Ryan op haar veroveringslijstje schrijven. Clarke speelde onder meer in Days of our Lives en Nikita. In 1997 trouwde ze met de acteur Ernie Mirich en in 2000 kregen ze een dochter. Inmiddels is Melinda al even uit de publiciteit. De recentste foto van haar dateert uit 2013.

Volledig scherm Melinda tijdens het eerste seizoen, en Melinda in 2013. © PR | BSR