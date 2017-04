Hoe miljonair Charbel het hart van Sylvie veroverde

Sylvie Meis (39) en de drie jaar jongere Charbel Aouad hebben hun liefde voor elkaar maandenlang voor de buitenwereld geheim weten te houden. De tortelduifjes leerden elkaar via vrienden kennen en namen vervolgens rustig de tijd hun liefde te laten groeien. In de vermogende Charbel schuilt een romanticus, zo weten we nadat hij voor zijn Sylvie op de knieën was gegaan .

'Sylvie Meis kommt wieder in Vaart' (Sylvie zet er weer 'vaart' achter), kopte de Duitse krant Bild op 24 oktober met de eerste foto's van een stapelverliefde Sylvie en Charbel, gekscherend verwijzend naar haar eerste huwelijk met voetballer Rafael van der Vaart. La Meis en haar liefje werden knuffelend, lachend en zoenend in Hamburg gespot.

Een paar weken eerder kwam naar buiten dat Charbel de 'nieuwe' man is in Sylvies leven. Een miljonair, zo bleek al snel. Bild zocht uit dat het stel elkaar via vrienden leerde kennen, al in 2014. In het najaar van 2015, toen hij haar introduceerde bij zijn familie tijdens een doop in Londen, werd de liefdesrelatie officieel.

Liefde in de zon

,,Ik ben zo gelukkig'', bevestigde een stapelverliefde Sylvie bijna een jaar later inhet Duitse Gala. Ze liet weten vlinders in haar buik te hebben en genoot daarna met de schatrijke Dubaise zakenman van een vakantie in het zonnige Mallorca. Zoon Damián (10), die Sylvie met Rafael kreeg, was daar ook bij.

Ook in Nederland schuwden ze de spotlights niet. In oktober zaten de twee babbelend op het terras van Blushing Amsterdam, de koffiezaak van Gordon.

Dol op het delen van foto's van haar liefde is Sylvie niet. Ze nam een advocaat in de arm om te voorkomen dat paparazzifoto's die werden gemaakt op het jacht in Mallorca werden verspreid. Haar verlovingsfoto, waarop Charbel en profile te zien is, is het eerste beeld dat ze zelf van hem deelt.

❤ #isaidyes 💍 #engaged Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 13:37 PDT

Olie en spoelwater

Quote Ik geloof in het lot Sylvie Met Charbel Aouad, die elk interviewverzoek afslaat, sloeg Sylvie een slimme, van oorsprong Libanese, zakenman aan de haak. Hij volgde een universitaire opleiding management in Londen en studeerde aansluitend marketing aan de prestigieuze Harvard universiteit in Boston (Amerika).



In 2009 ging hij aan de slag bij de eerste internationale dochteronderneming van Whiffaway in Dubai. Dat bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde en waterbesparende rioleringssystemen. Eén van de dingen die het internationaal actieve bedrijf doet is het recyclen van urine en spoelwater dat wordt opgevangen in al dan niet openbare toiletten.

Daarnaast richtte hij dochteronderneming Anglo Star op, dat zich richt op olie, gas en nieuwe energiebronnen in Afrika. Volgens Quote stijgt Sylvies vermogen als ze eenmaal het ja-woord heeft gegeven. Haar vermogen wordt nu geschat op 14 miljoen. Haar verlovingsring zal ongetwijfeld ook een vermogen hebben gekost.

YES ❤💍 #isaidyes Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 13:17 PDT

Wie overigens foto's van Sylvies minnaars door de jaren heen op een rijtje zet, ziet dat ze valt voor jongere, rijke mannen. Na haar scheiding viel de societyster onder meer voor de charmes van de Spaanse graaf Luis Medina Y Abascal en de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie.

Baby

Met haar tweede glamourhuwelijk droomt Sylvie ook van een liefdesbaby. Ze was er altijd open over dat ze Damián een broertje of zusje toewenst. Nadat ze in 2013 te horen kreeg kankervrij te zijn verklaard (in 2009 werd borstkanker geconstateerd, red.), was de weg vrij voor een nieuwe zwangerschap. ,,Ik geloof in het lot. Als het zo mag zijn, dan zal het gebeuren. Ik probeer er ontspannen onder te blijven'', liet ze er eerder over los.

Airport ✈️ #waiting to board #travel #style #cantwait ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jan 2017 om 6:19 PST