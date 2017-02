Hond president Finland wereldberoemd

Signalen nieuwe Voice-coach Do worden steeds sterker

11:45 De signalen dat zangeres Do (Dominique van Hulst) daadwerkelijk coach wordt in het volgende seizoen van The Voice of Holland worden steeds sterker. De 35-jarige vocaliste vertelde vanmorgen in het RTL4-praatprogramma Koffietijd met een ietwat mysterieuze glimlach op haar gezicht: ,,Ik kan er helaas nog niks over zeggen'.''