Hoogzwangere Natalie Portman poseert in lingerie in intieme videoclip

In de intieme zwart-witte video houdt de brunette haar buik liefkozend vast, terwijl de baby er tegenaan schopt. Ook haar vijf-jarige zoontje Aleph lijkt in beeld te verschijnen. De clip is inmiddels ruim 4000 keer bekeken op YouTube en wordt bestempeld als 'puur', 'perfect' en 'inspirerend'.

Zwanger

De 35-jarige Portman maakte vorig jaar in september bekend dat ze in verwachting was. Ze verscheen toen met een duidelijk zichtbaar buikje op de rode loper van het filmfestival in Venetië. Portman is getrouwd met Benjamin Millepied.



Vanwege haar zwangerschap moest de Black Swan-ster een aantal belangrijke filmgala's laten schieten. De actrice maakte kans op een Oscar voor haar rol in Jackie, maar moest echter vanuit huis toekijken hoe Emma Stone er met de prijs voor beste actrice vandoor ging.