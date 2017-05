Hugo Borst maakt kans op prijs voor luisterboek Ma

Het boek was een groot succes bij het publiek. Het kwam in de eerste week binnen op nummer één in de boekenbestsellerlijst. Borst zag het niet aankomen. ,,Het boek voorziet kennelijk in een behoefte'', zegt Hugo. Bij signeersessies in het land komen er talloze mensen naar hem toe die hun ervaringen met alzheimer willen uitwisselen met de schrijver. ,,Elk verhaal komt binnen. En dat gaat soms gepaard met traantjes. Ik merk dat mensen het fijn vinden om over herkenbare ervaringen te praten. En om gehoord te worden.''



De verkiezing voor de beste luisterboeken van het jaar is vandaag begonnen op de boekensite Hebban.nl. Op de shortlist staan ook de luisterboeken van De Greppel van Herman Koch, voorgelezen door Kees Hulst en Johan Cruijff - Mijn verhaal, voorgelezen door Jan Donkers.



Andere genomineerden in de categorie luisterboeken voor volwassenen zijn Tweede kans van Martyn van Beek, voorgelezen door Hanna Verboom en 13 uur van Deon Meyer, voorgelezen door Sander de Heer. Het zesde genomineerde luisterboek is Het geheim van mijn man van Liane Moriarty, voorgelezen door Beatrice van der Poel.