Humberto ook op vrijdag gepasseerd

Sinds de jaarwisseling heeft RTL Late Night het moeilijk. Kijkers zijn overgelopen naar Jinek en nu Pauw & Jinek op NPO1. Alleen de vrijdagshow, die wordt uitgezonden na kijkcijfertrekkers als The Voice en The Voice Kids, bleef overeind. Vorige week kondigde vertrekkende RTL-baas Bert Habets al aan in te grijpen bij het praatprogramma .

,,Over de hele linie doen we het als RTL hartstikke goed en behalen we dezelfde marktaandelen als vorig jaar’’, zei CEO Bert Habets. ,,Als je zegt dat RTL qua kijkcijfers in een dip zit, weet ik niet goed waar je het over hebt.’’