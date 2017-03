Ice-T: Trumpaflevering was moeite niet waard

The Night Manager krijgt tweede seizoen

7 maart De miniserie The Night Manager krijgt een tweede seizoen. Dit meldt de BBC, die het eerste seizoen vorig jaar uitzond. The Night Manager, met Tom Hiddleston in de hoofdrol, is momenteel op vrijdagavonden te zien op NPO 1. AVROTROS trekt ruim een miljoen kijkers met de aangekochte afleveringen.