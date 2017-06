Iedereen moet salaris inleveren, ook Matthijs van Nieuwkerk

De NPO heeft niet de bevoegdheid om lopende overeenkomsten tussen omroepen en presentatoren open te breken, maar zal bij het aangaan van nieuwe contracten een salaris boven de 181.000 euro niet langer goedkeuren. Van Nieuwkerk zal dus een slordige 4 ton moeten inleveren als hij na afloop van zijn contract bij BNN-VARA – over 2 jaar – De Wereld Draait Door wil blijven maken.



De talkshowhost liet afgelopen jaren meerdere keren weten dat hij er niet over peinst om voor tonnen minder aan de slag te gaan. ,,Dat zou betekenen dat ik straks voor hetzelfde werk, namelijk dagelijks een aantrekkelijke talkshow maken en presenteren, elders een reusachtig veel zonniger beloning krijg,’’ zei Van Nieuwkerk bijvoorbeeld in tv-blad Broadcast Magazine. Eerder sloeg hij wél een aanbod van RTL-baas Erland Galjaard af om 1 miljoen euro per jaar te gaan verdienen.



BNN-VARA-directeur Gerard Timmer wenst niet in te gaan op individuele gevallen, maar laat via een woordvoerster weten met inachtneming van bestaande afspraken de beweging van de NPO te begrijpen. Timmer zegt dit ook als voorzitter van het overkoepelende College van Omroepen.