Ik ben de Mol

In hoeverre had je last of juist plezier van Mollenstreken van kandidaten uit de groep?

,,Iedere bliksemafleider is er één dus over het algemeen was ik dankbaar voor iedere onhandigheid van de kandidaten of chaotische acties van de hele groep. En soms scheelt dat ook geld voor de pot en maakte dat mijn leven makkelijker. Het is juist voor een Mol erg humoristisch om te kijken naar de capriolen van de kandidaten. Dus ja, ik heb tijdens de opnames vaak mijn lachen in moeten houden.''



Wat ons een beetje van je tegenvalt, is de hoogte van het verzamelde geldbedrag. Je stevent niet af op een laagterecord. Hoe komt dat?

,,Het gaat natuurlijk bij Wie is de Mol? niet om het eindbedrag. Het gaat om hoeveel geld je als mol uit de pot haalt, of voorkomt dat het erin komt. Als er heel veel geld te verdienen is met de verschillende opdrachten, is het onmogelijk om een laagterecord te vestigen. Mogelijk zit er uiteindelijk meer geld in de pot dan voorgaande jaren, maar heb ik er als Mol per saldo wel veel meer uit gehouden.''



Zit er een aanwijzing die leidt naar je identiteit in de leader van het programma? Een simpel 'ja' of 'nee' volstaat.

,,In de wereld van Wie is de Mol? bestaat een simpel ja of nee niet. Je opereert permanent in een grijs gebied. In de duisternis. En daar voelt een mol zich thuis. Verder ben ik zeer getraind in het niet meer vertellen dan goed voor me is. Een simpel ja of nee volstaat misschien in de wereld van de journalist. Ik heb geleerd dat alles een nuance heeft. Dus mijn antwoord is; misschien.''



Tot slot...ah, geef ons alsjeblieft nog één (niet eerder verschenen) hint...

,,Ik hang niet graag de vuile was buiten.''