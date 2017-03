'Ik ben echt niet zo'n actie-ster'

Word jij zelf getypecast?

,,Ik vind zelf dat ik de laatste 20 jaar van mijn carrière genoeg heb gedaan om te bewijzen dat ik niet alleen een specifiek type kan spelen. Maar sommigen hebben het idee dat ik een actie-ster ben. Zo grappig is dat, want zelfs in de actiefilms was ik vaak geen actiepersonage. In Taken werd ik gekidnapt, in X-Men heb ik speciale krachten maar zwaaide ik vooral met mijn vingers. Je ziet me nooit echt rennen of een geweer vasthouden. Alleen in Goldeneye, waarin ik mannen met mijn dijen dooddrukte.’’



Zou je meer actie willen doen?

,,Ik heb in totaal al drie ribben gebroken (waaronder in Goldeneye, red.), dus het is misschien beter als ze me van de actie weghouden. Maar het is zeker leuk om te doen. In Hansel & Gretel (2013) speelde ik een heks en moest ik in zo’n harnas worden opgetakeld om te kunnen vliegen in de lucht. Ja, dat is toch wel fantastisch.’’



Janssen veert ineens enthousiast op. Haar zus Antoinette Beumer (als regisseur bekend van onder meer Loft, Jackie en Soof) en haar hond Sammie komen de kamer binnenlopen.



Ben je nog veel in Nederland eigenlijk?

,,Ik was hier toevallig in oktober nog. We zijn met zijn drietjes - ook met mijn andere zus Marjolein - nog naar Duitsland en Engeland geweest.’’ Glunderend: ,,We zijn echte globetrotters.’’



Wanneer zien we je nou eens in een Nederlandse film?

,,Antoinette is natuurlijk regisseur, Marjolein actrice en schrijver. Wij hebben er ooit over gedacht om eens met z’n drietjes samen te werken. Misschien komt dat nog.’’ Janssen geeft haar zus een knipoog. ,,We zullen zien…’’