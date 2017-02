'Ik houd nog steeds van Johan'

Ingrid (56) zit aan de keukentafel van Jan en Pauline in Friesland. Inderdaad, boer Jan uit seizoen 3 van Boer zoekt Vrouw. Het zijn dierbare vrienden en daar logeert ze, nu ze een weekje in Nederland is vanwege de start van een nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw.

Ze heeft gemerkt dat ze altijd op haar BZV-familie kan terugvallen. Ze at laatst nog met Hetty, de ex-vriendin van boer Geert en met Jos en Dycke gaat ze ook leuk om. ,,En de mensen van KRO-NCRV en Yvon (Jaspers, red) vangen me ook heel goed op. Het is allemaal heel warm."'



Dat kan ze eerlijk gezegd ook goed gebruiken. Vlak voor kerst ging haar relatie met boer Johan uit Denemarken uit. ,,Op zaterdag stond ik de kerstboom op te tuigen, zondagavond brak ik hem weer af.'' Die breuk was niet haar keuze. En nog steeds worstelt ze met de vraag: waarom?



Geen interesse

,,Dit doet zó zeer. Al zou ik liegen als ik zei dat het als een complete verrassing kwam. Sinds oktober merkte ik dat er iets was. Ik heb geprobeerd om met hem te praten, steeds weer. Maar hij zat in zijn eigen wereld en ik kon niet bij hem komen. Hij toonde eigenlijk nergens meer interesse in. Niet in de jonge pups die waren geboren, niet in wat we zouden eten met kerst, niet als ik naar de oorarts was geweest, niet in de kerstboom.''



,,Ik was een paar dagen naar mijn zoon in Roemenië geweest en toen ik terugkwam stond hij niet eens op om me te begroeten. ,,'Hou je nog van mij?' heb ik hem gevraagd. 'Minder dan jij van mij houdt', was toen zijn antwoord. Natuurlijk heb ik geprobeerd om erachter te komen wat er aan de hand was. Maar ik kreeg geen sjoege. Op een gegeven moment heb ik gezegd: 'Wacht even, zo werkt het niet. Als de pupjes straks weggaan, zal ik dan ook maar gaan?' Nou, ik heb nog nooit zo snel antwoord gehad. Dat hij niet van mij hield en ook nooit van mij gehouden heeft. Dat geloof ik gewoon niet. Het is natuurlijk zijn manier om van zich af te schoppen, maar ik dacht dat de grond onder mijn voeten wegviel.''



Contact

Ze woont nu bij haar zoon Rick (31), die een paar maanden voor de breuk ook in Denemarken was komen wonen. Ze probeert zo goed en zo kwaad als het gaat haar leven weer op te bouwen. ,,Al kan ik daar natuurlijk niet tot in eeuwigheid blijven wonen.''



Johan houdt momenteel elk contact af, tot haar grote verdriet. Terwijl er nog een hoop praktische en financiele zaken zijn te regelen. ,,Als ik bij hem langs ga, kletst hij overal overheen. Antwoord op mijn vragen krijg ik niet. Terwijl we toch als volwassen mensen dingen moeten kunnen regelen , zoals een verzekering, ons Nederlandse kabelabonnement, de auto.'' Van zijn familie heeft ze geen afscheid kunnen nemen. ,,Dat werd niet op prijs gesteld.''



