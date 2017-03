'Ik vind het zo erg dat we ons schamen voor seks'

Mamapornohit 50 Tinten Grijs laat ze volledig links liggen. Die boeken zijn niet aan haar besteed. ,,Mijn zusje speelde er een parodievoorstelling over en had de boeken liggen. Ik las een stukje waarin de hoofdpersoon het in de derde persoon over zijn geslachtsdeel had. Ieuw, als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou alle zin bij mij weg zijn. Nee, dit zijn stuk voor stuk teksten die iets met me doen'', vertelt Katja. Zo ook een verhaal over partnerruil. ,,Geloof ik in monogamie? Ik geloof in elk geval niet in liegen tegen elkaar. Wat je onderling afspreekt, dat moet je zelf weten. Ik vind dat je best samen iets met een ander kunt doen, omdat je die ervaring dan wel met elkaar deelt.''



Ze is niet bang dat dochter Sammie (6) later aanstoot zal nemen aan haar woorden. ,,Ze kent d'r moeder wel. Het is misschien zelfs een stukje opvoeding'', zegt Katja. ,,Net als dat ik het fijn vind om van mijn ouders te horen dat ze nog zo'n goed en gezond seksleven hebben. Mijn vader is bijna 70, mijn moeder is 67 en ze hebben het te gek met elkaar op alle vlakken. Dat is toch hoopvol? Word jij daar ongemakkelijk van? Ik voel die gêne totaal niet.''