'Ik zou boer Marc zijn shirtje van het lijf hebben gerukt'

Nee he. Marc gaat toch niet de Bertie van dit seizoen Boer zoekt Vrouw worden? Waarom gaat hij ineens zo, eh, boers doen als er drie vrouwen door zijn huis lopen? Dat flesje water wat hij ze nog net niet toegooide, die ongeïnteresseerde houding, meteen boodschappen willen doen terwijl de koffers nog niet zijn uitgepakt en dan op de markt achter de dames aansjokken met de blik van een getrouwde man die al 25 jaar tegen zijn zin elke weekend met zijn eega de stad in moet.



Als ik één van die vrouwen was geweest, had ik het wel geweten. Dan had ik mijn concurrenten kopje onder geduwd in het Karibameer en Marc dat witte shirt van zijn lijf gerukt. Want man, man, man, ondanks alles huist dat lastige karakter wel in een verrukkelijke verpakking. En van een beetje rollebollen bij de vuurkorf met dat klotsende meer op de achtergrond, komt hij vast los.



Seks mensen, daar komt het uiteindelijk toch op neer. Dat weet Sandra van Olke ook. Je kunt een boer natuurlijk een theedoek geven. Of je geeft hem een doosje met van die quasi-diepzinnige liefdesspreuken én schuift hem een kaartje toe dat je nóg een cadeautje voor hem hebt op citytrip. Uh hu, Olke snapte de hint. Sandra's kostje is gekocht, wedden? Ook omdat de concurrentie steken laat vallen. Piepen om elk veulen dat weggaat zoals Alberdien is niet handig op een boerderij. En je als Harriët ontpoppen als vegetariër én geheel-onthouder bij een man die droomt van gegrilde steaks met zoete rode wijn evenmin.



Alleen bij Herman is er niemand met het s-woord bezig. Het is er net een meisjeskamp met dat gemusiceer na het eten en zijn moeder en kleine zusje als nieuwsgierige akela's op de achtergrond. De logees slapen zelfs in een meegroeibedje van Ikea, hoe zoet. Of zijn de dames stiekem toch bezig met een eerste kus, gezien het aanbod van mondwater? De boer zelf lijkt er niet helemaal bij nog. Die opmerking over dat harder aanslaan van een bepaalde noot was natuurlijk niet handig. Daar gingen de bonuspunten die hij scoorde met zijn zelfgebakken glutenvrije taart.



Boer David verraste me. Ik vond hem zo ouwelijk en bazig afgelopen weken, maar stuntelend met pannen achter een fornuis, zichtbaar opgelaten onder al die vrouwenblikken, snapte ik ineens wat zij in hem zien. En dat huis met zwembad is helemaal niet verkeerd, al staat het dan in Roemenië.



Bij Riks snap ik niet wat Eline daar doet. Zijzelf geloof ik ook niet meer. Die twee hebben elkaar duidelijk niets te melden. Nou. Dus. Als ik haar was, hield ik de eer aan mezelf en pakte ik mijn koffers. Tegen Marit valt niet op te boksen. Die is in haar element in de melkput, lacht om Riks' grapjes én brengt ook het speelse in hem naar boven. Hopelijk wordt het langzaam warm daar in besneeuwd Canada.



