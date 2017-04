Indringer in bed bij Daphne en lenige Quinty heeft blok aan het been

Quinty sport er op los

Dat Quinty Trustfull (45) een bezige bij is, is wel duidelijk. Zo presenteert ze Koffietijd en RTL Live, en vindt ze blijkbaar ook elke dag tijd voor een work-out. Vandaag werkt de presentatrice aan haar benen en billen door zware enkelgewichten om te binden en vervolgens oefeningen te doen. ,,Zes kilo extra aan mijn been!" verklaart Quinty.

Working my butt off😁😁 @deldasport Goodmorning!! (6kg extra aan been) Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Apr 2017 om 0:52 PDT

Heleens zonnestraaltjes

Heleen van Royen deelt een kiekje waarop haar twee trouwe viervoeters, Fenna en Alpha, de camera in turen. ,,Deze twee. Hoops and Yoyo. Klaren iedere dag op", aldus de 52-jarige schrijfster over haar blaffers.

Deze twee. Hoops and Yoyo. Alpha en Fenna. Brighten all days. #doglove #shepherds ❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Apr 2017 om 1:05 PDT

Muck is ziekjes

De kleine spruit van Kim Kötter en Jaap Reesema voelt zich niet zo lekker. Muck heeft na de 11-maanden vaccinatie bijna 40 graden koorts en weet dit goed te gebruiken om eens lekker tegen papa aan te kruipen. ,,Muck is zoooo zielig!" is Kim van mening.

De 11 maanden vaccinatie viel niet zo lekker... 39.8 koorts. Muck is zoooo zielig! En mama was aan het werk... 😢 gelukkig was papa er samen met onze lieve oppasoma. Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Apr 2017 om 22:58 PDT

Logeerpartijtje voor Chantal

De twee werden gisteren al gespot bij het kaasschap in een welbekende supermarkt, vandaag zijn Chantal Janzen (38) en Fred van Leer (40) weer samen onderweg. De reden? De RTL-presentatrice was weer op pad met haar roze koffertje voor nieuwe afleveringen van Chantal Blijft Slapen.

Fredpretletter 💗#hijgenietmeervanmnguccidanik #geenreclametrouwens #wasdatmaarwaar Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Apr 2017 om 1:21 PDT

Stiekem tussen de lakens

Het hondje van Daphne Deckers (48) is vanmorgen bij het voormalig topmodel in bed gekropen. De kleine blaffer genoot volop van zijn ondeugende actie en lag languit te genieten op de zachte dekens. ,,Ik had een kleine verstekeling vanochtend die even was 'vergeten' dat dit niet mag", schrijft Daphne, die toegeeft dat ze het stiekem zelfs best gezellig vindt.

Ik had een kleine verstekeling vanochtend die even was "vergeten" dat dit niet mag... 🐶🙄 #hondsemanieren #stiekemwelgezellig Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Apr 2017 om 23:59 PDT

Lachebekje André

De in oktober geboren zoon van Monique Westenberg en André Hazes had vanmorgen schijnbaar een goed humeur. De goedlachse baby werd op de kiek gezet door moeder Monique, die de foto's die ze maakt van haar zoontje André regelmatig deelt met haar volgers. ,,Met zonder tanden!" grapt ze.

Met zonder tanden 😄 Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Apr 2017 om 22:57 PDT

Nick in zijn natuurlijke habitat

Als Volendamse zanger voelt Nick Schilder zich in de muziekwinkel van zijn geliefde dorp als een vis in het water. Vanmorgen dronk Nick, die eind maart vader werd van dochtertje Jackie er een bakje koffie en testte hij een versterker, waar hij een fotootje van deelde.