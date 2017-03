Inspector Morse-auteur Colin Dexter overleden

,,Met ongekende droefenis moeten we mededelen dat Colin Dexter vanochtend vredig is overleden in zijn eigen huis", laat de uitgever weten in een statement.



Dexter werd wereldwijd bekend met zijn boeken over Inspector Morse. De verhalen, geschreven tussen 1975 en 1999, waren uiteindelijk ook op tv te zien in een langlopende serie met John Thaw in de hoofdrol. De auteur schreef zijn eerste Morse-boek (Last Bus to Woodstock) in 1975 op vakantie in Wales.