Internationale boeren in BZV ontvangen 1199 brieven

Vrouwen zijn weer massaal in de pen geklommen om het hart van een eenzame boer te veroveren. Het is nog niet bekend welke boer de meeste brieven heeft gekregen, maar boer Marc uit Zambia is de grote publiekslieveling. De sexy viskweker was het gesprek van de dag na de voorsteluitzending.



Boer Marc kwam ook in opspraak omdat hij geen echte boer zou zijn, maar een goedbetaalde manager. ,,Het klopt inderdaad dat hij niet twee keer per dag de koeien melkt. Maar hij is wel 24 uur per dag met een viskwekerij bezig. Dit is de snelst groeiende agrarische sector”, zei de omroep daarover.



Yvon Jaspers heeft zin in het nieuwe seizoen. ,, Het wordt weer een prachtige serie waarin je alles kan verwachten. Uiteindelijk gaat het om de liefde tussen twee mensen. Dat is in Nederland niet anders dan in Canada of Texas. De hunkering ernaar is misschien nog net een tikkie meer. De boeren hebben er zo lang naar uitgekeken.”



Voor het achtste seizoen van Boer Zoekt Vrouw werden de meeste brieven verstuurd. Toen probeerden 2388 briefschrijvers het hart van een boer te veroveren. Voor polderplayboy boer Tom kwamen destijds 1808 liefdesverzoeken binnen.