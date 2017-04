Internationale ophef over fat shaming-spel 'dik of zwanger?'

Ook over de grens is verontwaardiging ontstaan over het KRO-NCRV-programma Neem je zwemspullen mee. Daarin moesten de teams van komieken Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg onder meer raden of een vrouw zwanger is of niet .

Zowel Buzzfeed als Ladbible - samen bijna 35 miljoen volgers op Facebook - verbazen zich over het 'wrede' spel. ,,Ik heb geleerd om een vrouw nooit te vragen hoe lang ze al zwanger is, om de kans te vermijden dat ze dit niet is. Fenomenale programmering, Nederland!", zo schrijft een redacteur van Ladbible.

Daar bleef de kritiek echter niet bij. Ook het spel waarin de mannen moesten raden of de borsten van een blonde vrouw echt of nep waren viel niet in de smaak. Tot overmaat van ramp werd er ook nog een ouder voorbeeld bijgehaald, waarin de teams moesten raden of iemand een Chinees of Japanner is.

Absurde spellen

In Neem je zwemspullen mee gaan komieken Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg de strijd met elkaar aan. Dat doen ze met wat ze noemen absurde spellen.

Halverwege de show zondagavond begon het onderdeel 'dik of zwanger?'. ,,Er is eigenlijk niets ergers dan tegen een ietwat voluptueuze vrouw zeggen: Hey, wat leuk, wanneer ben je uitgerekend? Ben je zwanger? En dat dan niet zo blijkt te zijn'', leidde Gunneweg het spelletje in.

Zijn collega Van der Eerden reageerde vanaf zijn bank: ,,Dat is gênant in het echt, toch? Maar nog pijnlijker is daar een studiospel van maken'', waarna het in koor klonk: ,,Dat gaan wij nu doen! Dik of zwanger?''

