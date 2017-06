Investering in Radiohead betaalt zich uit op Best Kept Secret

Best Kept Secret nam een financieel risico met het contracteren van een band die eigenlijk te groot is voor het intieme festival. Maar Radiohead bleek gisteravond de investering waard.

Strijden U2 en Coldplay al tijden om de officieuze titel van 'grootste' band ter wereld, volgens zijn fans heeft Radiohead amper concurrentie als het gaat om de fictieve prijs voor de beste band van de planeet. Elk optreden van het Engelse vijftal heeft daardoor iets beladens. Alsof muziek vanavond zomaar in toverij zou kunnen overgaan.

Ook aan de waterkant van het fraaie Best Kept Secret festival heerste die spanning voordat Radiohead z'n troon op het hoofdpodium besteeg voor een nieuwe kroning. Fanatiek gesist om stilte werd er in de menigte, toen de band heel subtiel begon met de dromerige pianosong Daydreaming.

Best Kept Secret leverde een stunt van de buitencategorie. Het werd vergeleken met rijke reuzen als Pinkpop en Lowlands kleine festival in Hilvarenbeek dat Radiohead contracteerde. Omdat ook publieksfavoriet Arcade Fire, zaterdag, op de poster kwam, leverde de organisatie zelfs bij een uitverkocht festival (25.000 mensen) én verhoogde ticketprijzen een deel van de winstmarge in.

Volledig scherm Radiohead sluit Best Kept Secret 2017 af. © Nathan Reinds Maar de bands bleken allebei de investering waard. Wie deze memorabele editie van Best Kept Secret bijwoonde, keert nog eens terug, dat kan amper anders. Daarvoor hoefde Radiohead zondagavond niet eens werkelijke magie te leveren. Een simpelweg goed optreden volstond.

Lange aanloop

Had de band van frontman Thom Yorke (48) werkelijk het veld tot achterste grasspriet willen veroveren, dan was een toegankelijker setopbouw nodig geweest. Nu moest de argeloze festivalfan wel een erg lange aanloop doorstaan voor het concert echt aangrijpend werd. Vroeg gespeelde songs van het meest recente album A Moon Shaped Pool als Ful Stop en Desert Island Disk zijn gewoonweg veel minder bedwelmend dan Radioheads beste materiaal. Hetzelfde geldt voor Bloom van sample-album The King of Limbs uit 2011.

Yorke bleek zelfs in safaripark Beekse Bergen zijn gebruikelijke introverte zelf. Verder dan een verlegen gestotter tegen de massa kwam hij niet. Het gaf niet, omdat zijn hoge stemgeluid net zo heerlijk gepijnigd klonk als altijd.

Toch duurde het tot de op twee na laatste song voor de langgerekte toegift voor Yorke de vlakte voor hem werkelijk in zijn macht kreeg. Het lukte met Exit Music (For a Film) van het legendarische album OK Computer uit 1997. Yorke zong het prachtig klaaglijk.

Akoestisch

Tekenend dat juist een sober en akoestisch uitgevoerde song zo ontroerde, waar het visuele spektakel en de elektronische bombast van de eerste helft van de show het publiek redelijk onaangedaan liet.

Net zoals het opviel dat de jaren 90-songs van Radiohead nog steeds het sterkste zijn. Want het ene moment dat de band werkelijk even voor magie onder de Best Kept Sterrenhemel zorgde, was met een fijnbesnaarde versie van magnum opus Paranoid Android. Ook die, nog altijd even briljante, song is dit jaar al precies 20 jaar oud.