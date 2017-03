Irene is bang dat BZV-boer Marc haar zal kwetsen

Boer Marc koos uit een gigantische stapel liefdesbrieven uiteindelijk die van Irene, Anke en de in Zambia levende Annekim. De laatste twee lijken reikhalzend uit te kijken naar een relatie met de Nederlandse expat. Maar Irene heeft vooralsnog grote twijfels over een toekomstige verbintenis met hem. ,,Ik merk dat ik het lastig vind dat ik eventueel gevoelens voor iemand zou kunnen hebben of krijgen'', vertelt ze met natte ogen. ,,Daar ben ik nog niet over uit. Over dat ik het lastig vind om te bepalen of ik dat wil en of ik die impact wil geven aan mijn leven.'' Yvon Jaspers probeert haar een beetje op te beuren met de woorden dat ze niet direct in Zambia hoeft te gaan wonen. ,,Je kan het ook nog een paar dagen onderzoeken...'', aldus de KRO-NCRV-koppelaarster. Maar echt helpen doet dat niet. Irene, geëmotioneerd: ,,Iets in mij wil dat graag, maar iets in mij ook helemaal niet. Ik ben bang om gekwetst te worden. Dat dingen weer fout gaan.''

Karakter

Irene vertelt niet wat er eerder fout ging in haar leven. Mogelijk zit in haar 'rugzakje' een verbroken liefde waarbij teleurstelling, of op de een of andere manier gekwetst worden een hoofdol speelde. In de uitzending van afgelopen zondag liet Irene ook al blijken dat ze twijfelt aan een toekomst met Marc die ze hoe dan ook een knappe man vindt. Over relaties: ,,Of je iemand aantrekkelijk vindt is maar voor 50 procent of minder belangrijk. In principe word ik heel erg verliefd op iemands karakter. Of ik die match met Marc heb weet ik niet. Dat vind ik erg moeilijk.''