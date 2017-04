Ivanka Trump trendsetter met ongelijke blingblingbellen

Van Hove regisseert theaterstuk All About Eve

11:55 Ivo van Hove is aangesteld als de regisseur van een nieuwe theaterbewerking van de filmklassieker All About Eve uit 1950. De productie is een samenwerking tussen Sonia Friedman Productions en Fox Stage Productions, zo meldt Toneelgroep Amsterdam, waar de Vlaamse Van Hove directeur is.