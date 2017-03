James Corden en Adele geraakt door Londense terreurdaad

Adele en James zijn momenteel allebei niet in Groot-Brittannië. De zangeres is op tournee en keert pas in juni weer terug naar haar vaderland. James presenteert dagelijks het programma 'The Late Late Show', waarvoor hij naar de Verenigde Staten is verhuisd.



Tijdens een concert in Nieuw-Zeeland sprak Adele haar 45.000-koppige publiek toe. ,,Mijn stad is aangevallen. Iedereen maakt het goed, maar er zijn vier mensen die het niet goed maken. Dus laten we dit aan hen opdragen en aan Londen, mijn soulmate", aldus de popdiva. Vervolgens zette ze het nummer 'Make You Feel My Love' in.