Jan Keizer nog steeds kankervrij

Jan Keizer kan weer even opgelucht ademhalen. De 67-jarige Volendamse ster had vandaag een eerste controle nadat hij eind vorig jaar na een operatie aan zijn prostaat kankervrij werd verklaard.

,,Het was een spannende dag", vertelt Jan tegen Shownieuws. ,,Je moet elke keer maar weer afwachten hoe de controle is. Het was niet meetbaar en dat is eigenlijk geweldig."

De BZN-zanger houdt echter een slag om de arm. ,,Een ernstige kanker kan zomaar weer terugkomen. Dat gebeurt toch bij veel patiënten. In mijn geval is het weg en moet ik gewoon weer over drie maanden terugkomen voor controle."

Donderslag

De Volendammer heeft een bewogen periode achter de rug nadat hij bij toeval ontdekte dat zijn bloedwaarden niet klopten. Het bleek een agressieve vorm van prostaatkanker en moest daarvoor onder het mes. ,, ,,Toen ik hoorde dat het foute boel was, kwam dat als donderslag bij heldere hemel. Elk punctieprikje bleek raak. In alle gevallen werden foute cellen gevonden. Ik moest dus met spoed onder het mes'', liet hij in oktober na zijn operatie in de Duitse stad Gronau los aan deze site.

Op nieuwjaarsdag liet Jan via Facebook aan zijn fans weten te hopen 'een gouwe ouwe' te worden. ,,Op naar de 100!''