Jan Smit haalt uit naar 'zure' twitteraar na opmerking over Toppers

Twitteraar Hans de Wilde wordt vervolgens door de vierde Topper een 'zuurpruim' genoemd. ,,Ik wens jou een beetje meer levensvreugde toe...''



Fans van Jan, die momenteel succes boekt met het Belgische-Duitse-Nederlandse zangtrio KLUBBB3, steken hun idool een hart onder de riem. 'Niks van aantrekken, zulke mensen die niemand wat gunnen. Je kunt trots zijn op wat je allemaal al bereikt hebt!', 'Uitstekende reactie. Helaas typisch vandaag de dag: als we maar kunnen zeiken. Ik wens je veel succes toe' en 'Blijf genieten', is een greep uit de tweets.



Blij

René Froger, de geestelijk vader van De Toppers, Gerard Joling en Jeroen van der Boom onthulden gisteravond in RTL Late Night de identiteit van hun nieuwe zangmaatje. Jan liet weten 'ongelooflijk blij' te zijn met zijn nieuwe klus.



De Toppers geven sinds 2005 elk jaar een extravagant feest in de Amsterdam Arena. Tot 2011 was ook Gordon lid van het illustere trio, in 2009 sloot Jeroen van der Boom aan.



Jan liet in september los dat hij nadenkt over zijn pensionering. Hij voorziet dat zingen op zijn 40ste 'wel voorbij is'. ,,Dan heb ik alles wel gedaan. En qua gouden platen, hitnoteringen en awards hopelijk ook alles bereikt. En je weet: het wordt alleen maar minder als je ouder wordt. De glans gaat eraf, dat zie je eigenlijk altijd'', liet hij los aan het AD.



Wat vind jij van Jan's beslissing mee te doen met De Toppers? Stem hieronder op onze poll.