Jan wil Nederland veroveren met schlagertrio Klubbb3

Ze kwamen met hun album Jetzt Geht's Richtig Los op nummer 1 binnen in Duitsland, op nummer 2 in Oostenrijk, nummer 3 in Zwitserland en in België op nummer 6. Indrukwekkende scores voor Jan Smit en zijn Klubbb3 - het schlagertrio dat hij vormt met zijn Vlaamse collega Christoff en de Duitser Florian Silbereisen, in eigen land ook sterren - maar in Nederland is het nog oorverdovend stil. Nog wel, want vanaf vandaag moet daar verandering in komen door de lancering van hun eerste Nederlandstalige single Het leven danst Sirtaki. Net op tijd om carnaval mee te pakken.



,,Nederland heeft niet een Schlagermarkt als die andere landen, maar toch merk ik dat er vraag naar onze muziek is. Op de sociale media van Klubbb3, waarin we alles in het Duits plaatsen, zie ik steeds Nederlandse reacties ertussen: waarom doen jullie niets in het Nederlands? Dat nemen we serieus'', legt Smit uit. ,,Bovendien: ik ben Nederlander en ik ben trots op wat we doen.'' Dat betekende wel dat hun Duitse collega Florian aan de bak moest, want die spreekt geen Nederlands. ,,We hebben net zo lang geoefend op zijn uitspraak tot hij het kon. In de studio zong ik steeds een stukje voor, daarna ging hij. Dat werkte.''



Podium

De drie kennen elkaar al lange tijd. Jan (31) ontmoette Florian (35) in de tijd dat hij nog als klein Jantje Duitsland veroverde. Christoff (40) kwamen ze geregeld tegen op festivals. In 2013 stonden ze voor het eerst met zijn drieën op het podium. ,,Een Belg, een Duitser en een Nederlander samen, dat is uniek in de muziek. Een kans die we wel moesten pakken. Vanaf de eerste seconde had ik het geloof dat dit iets groots kon worden'', legt de Volendammer uit.



Ruim een jaar geleden brachten ze met succes hun eerste plaat uit. Afgelopen maand volgde de tweede. Jan veegde zijn agenda voor heel 2017 schoon om vol op Klubbb3 te kunnen inzetten. Gisteren was hij weer even thuis - een halve dag - na een maand van hot naar her gevlogen te zijn. ,,In twee weken tijd heb ik zestien vliegtuigen van binnen gezien. Optredens in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en België, interviews, alles.''



Gezin

Dat hij gisteren pas weer voor het eerst in al die weken zijn vrouw Liza en de kinderen Senn, Emma en Fem in de armen kon sluiten, is een offer dat hij graag brengt. ,,Het hoort erbij, als je je doel wil bereiken'', zegt Jan nuchter. ,,Facetime is een geweldige uitkomst, dat scheelt een hoop. Maar weer even knuffelen en aan ze ruiken is toch ook erg fijn.''



Al dat reizen vindt hij ook niet vervelend, helemaal omdat het uitstekend klikt met de andere mannen. Ze vormen, naar eigen zeggen, de makkelijkste band ooit. ,,Dat komt natuurlijk ook omdat we een Spaß-band zijn, een plezierband. Feest staat voor ons voorop. Soms word ik wakker na een nacht van twee uur slaap en kijk ik in de spiegel: 'pff, wat zie ik eruit'. Maar dan kijk ik naar de andere twee en dan grap ik dat ze er nog veel slechter uitzien. We trappen constant lol.''