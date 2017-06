Janet Jackson treft ex bij rechtbank

Foto's Victoria Beckham schittert op cover Nederlandse Vogue

Vogue Nederland heeft de Britse ontwerpster Victoria Beckham voor de eerste keer weten te strikken voor de cover van het blad. De brunette schittert in het juli/augustus-nummer in weinig verhullende kleding en praat in een uitgebreid interview met Fiona Hering openhartig over haar privéleven.